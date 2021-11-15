Экс-советник Дональда Трампа Стив Бэннон арестован за отказ давать показания по делу о штурме Капитолия. При этом Бэннон сам сдался властям.

Об этом сообщает "CBS-News" в понедельник, 15 ноября.

Консервативный публицист, активист, финансист, продюсер (на его деньги снят сериал "Сайнфельд"), потом — советник Дональда Трампа и стратег Белого Дома (должность учреждена специально под него) — всё это Стив Бэннон.

Бывший президент США Трамп дал своим союзникам указание не сотрудничать с расследованием конгресса по штурму Капитолия в январе 2021 года. Бэннон входит в число тех помощников, которые отказались общаться с законодателями.

По версии ФБР, во время штурма Капитолия он призывал к "свержению режима Байдена". От дачи показаний он отказывался. Бэннону были предъявлены обвинения, он был объявлен в розыск и 15 ноября сдался властям.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-советника Трампа Стива Бэннона арестовывали по подозрению в отмывании денег, собранных на стену с Мексикой. Бэннон и еще трое человек подозревались в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных участниками группы "Мы строим стену" для строительства стены на границе с Мексикой. Сообщалось, что Бэннон получил с пожертвований более 1 млн долларов, часть этой суммы потрачена на личные нужды.

Также мы писали, что в США по делу о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января, перед федеральным судом предстали более трехсот человек. Как минимум 280 из них были арестованы.