Администрация Джо Байдена готовится к переговорам с Россией 12 января по вопросам безопасности. Официальные лица США готовы обсудить сокращение американских войск и военных учений в Восточной Европе, но одного отвода войск России от границ Украины для этого будет недостаточно.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников службы национальной безопасности США, знакомых с планами Вашингтона по поводу переговоров.

Обсуждение может коснуться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, а также заблаговременного уведомления о перемещении сил и российских ядерных ракет "Искандер" на территории Калининграда.

Поскольку на границе с Украиной сосредоточены тысячи российских военных, как пишут американские СМИ, администрация Байдена угрожает беспрецедентными санкциями и другими жесткими шагами, если Россия предпримет военные действия против Киева. Однако в Вашингтоне также изучают способы ослабить напряженность в отношениях с Россией.

По словам представителя администрации, администрация "составляет список вариантов изменения позиции вооруженных сил в Европе для обсуждения с Россией на переговорах". По словам чиновника, если Россия захочет поднять тему сокращения своего присутствия в регионе, США будут готовы обсудить конкретные шаги.

По словам источников, для любого изменения военного присутствия США в Европе России придется предпринять ответные, эквивалентные шаги по сокращению своих сил, а вывода российских войск из Украины будет недостаточно.

После аннексии Крыма США и другие государства НАТО развернули войска в Восточной Европе, в том числе бронетанковые части США, и расширили воздушное и военно-морское патрулирование наряду с масштабными военными учениями от Прибалтики до Черного моря.

Из более чем 70 000 американских военнослужащих, дислоцированных в Европе, примерно 6000 размещены в Восточной Европе на в основном ротационной основе, в том числе около 4000 в Польше. Другие страны НАТО также размещают в регионе тысячи военнослужащих, чтобы укрепить восточный фланг альянса.

Любые переговоры о размещении войск в Центральной и Восточной Европе должны будут включать все затронутые страны, включая членов НАТО на восточном фланге альянса, сказал Уильям Тейлор, который был послом США в Украине.

"Они должны быть за столом", - сказал Тейлор, теперь работающий в Институте мира США.

Он добавил, что стоит продолжить переговоры, которые могут снизить напряженность вдоль границы, разделяющей Россию и союзников по НАТО.

"Наша общая цель - повысить безопасность, и есть способы сделать это путем разумных ограничений для русских и НАТО. Мы говорим о шагах, которые укрепят уверенность в том, что ни одна из сторон не готовится вторгнуться в другую", - сказал Тейлор.

Возможные меры могут включать обмен информацией о военных учениях в уязвимых районах и размещение наблюдателей для наблюдения за учениями, сказал Тейлор.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом не станет отвечать на каждый пункт предложения России по гарантиям безопасности.

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