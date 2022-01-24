Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз ожидает пояснений от США после того, как Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - заявил Боррель.

Напомним, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Также Государственный департамент США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной.

Ранее мы писали о том, что по информации СМИ, Британия подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины.