В СМИ появилась информация о том, что Государственный департамент США распорядился с понедельника, 24 января начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства в Киеве.

Об этом сообщает издание "РИА-Новости" со ссылкой на Twitter журналиста телеканала FoxNews.

"Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США в Украине начать эвакуацию из страны в понедельник", - написал сотрудник СМИ.

По данным журналиста, об этом рассказали официальные лица ведомства.

Однако, после запроса издания "РИА-Новости" в Госдеп там заверили, что США не планируют эвакуацию своих граждан из Украины.

Кроме того, в Госдепе добавили, что если Америка примет решение о вывозе семей дипломатов из Украины, то те не должны будут рассчитывать на эвакуацию правительственными авиарейсами.

В свою очередь, у Байдена недавно фактически подтвердили, что Госдеп планирует эвакуацию граждан США из Украины.

Напомним, по информации Daily Express, Британия уже подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).

Также "Страна" сообщала, что на днях газета The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эти сведения опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины.