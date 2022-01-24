На фоне заявлений США об эвакуации из Киева семей американских дипломатов посольство Российской Федерации в Киеве продолжает работать в штатном режиме.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для "Эхо Москвы"

"Один за одним выстреливают материалы. Началось с New York Times c материала об эвакуации нашего посольства. Посольство работает в штатном режиме. Да, перед новым годом уехали семьи дипломатов. Но так бывает перед новым годом", - заявила она.

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник, 24 января, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Также мы сообщали, что по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Кроме того, мы писали, что вслед за США об эвакуации дипломатов из Украины объявила Британия.