Британия начала эвакуировать часть сотрудников своего посольства в Киеве на фоне предупреждений о вторжении России в Украину. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные лица, по данным которых около половины работающих в украинской столице британских дипломатов вернутся на родину. При этом уточняется, что конкретных угроз британские дипломаты не получали.

Решение об эвакуации части персонала приняли после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время".

При этом Россия отрицает наличие каких-либо планов военных действий в Украине. А в Госдепартаменте США заявляют о наличии данных о планировании Россией масштабных военных действий против Украины.

В Британии эвакуацию части дипломатов из Украины называют предупредительным шагом, поскольку за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой это решение.

Напомним, Госдеп США разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Между тем, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.