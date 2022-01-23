Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций вокруг Украины, в том числе и военных.

Об этом Мария Захарова рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 23 января.

"В информационной среде идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать", - заявила Захарова.

"Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, для создания необходимой информационной среды уже осуществлен целый ряд вбросов не на "подковерном" уровне соцсетей, а посредством традиционных СМИ.

"Вспомним статью в газете The New York Times относительно якобы эвакуации российского посольства на Украине, вспомним, только что был материал Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, который был опровергнут как МИД России, так и Министерством иностранных дел Китая, о чем заявило вчера же китайское посольство", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Примером этого также является и недавний вброс МИД Британии про подготовку переворота в Украине", - добавила она.

По словам Захаровой, МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота в Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя. Представитель РФ назвала действия британского МИД злонамеренной информационной агрессией.

"То вторжение, то перевороты, то есть линейка расширяется для того, чтобы бесконечно поддерживать тему на плаву", - с иронией добавила дипломат.

Напомним, что посольство РФ назвало "анекдотичным" заявление МИД Британии о создании "оккупационного правительства" Украины.

Речь шла о том, что Министерство иностранных дел Великобритании в субботу, 22 января, объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России раскритиковали Bloomberg за новость об "отложенном вторжении РФ" и назвали агентство "информационной помойкой".

Также мы писали, что в МИД РФ обвинили Литву, Украину и Польшу в стягивании вооруженных сил к границам России и Беларуси.