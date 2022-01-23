Посольство Российской Федерации в Великобритании призвало власти страны остановить "опасные риторические провокации" касающиеся Украины после публикации британского МИД о том, что РФ якобы сформировала "оккупационное правительство" нашей страны.

Об этом сообщил представитель посольства, передает ТАСС.

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - сказал он.

В то же время дипломат назвал заявление МИД Великобритании о том, что Москва пытается привести к власти в Киеве бывшего нардепа Евгения Мураева вовсе "анекдотическим".

"Последняя же новость - о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, и вовсе анекдотична", - добавил он.

Более того, представитель посольства также обвинил Лондон в недальновидной политике, из-за чего страна оказалась "на обочине реальных дипломатических процессов". Потому Лондон "видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений".

"Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения в Украину и на этом выдуманном "основании" пытаться играть роль идеологического лидера "свободного мира", защищающегося от "автократов", - резюмировал он.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании вчера объявило, что Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину". Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

Впрочем, Москва уже опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины".

Также отверг обвинения британцев и сам Евгений Мураев.

"Страна" уже подробно писала почему информация о создании "оккупационного правительства" является, скорее всего фейком, который может быть использовать для зачистки политических сил, на которых вешают ярлык "пророссийских", а также для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов.