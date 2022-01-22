Зеленский готов провести прямые переговоры с Путиным - посол Украины в Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Handelsblatt.
Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Мельника, "готов в любой момент провести прямые переговоры с президентом Путиным".
"К сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его протянутую руку", - сказал посол.
По его словам, Киев также надеется на помощь Германии с возобновлением переговоров между Украиной и Россией в Нормандском формате.
"Для возобновления Нормандского формата было бы очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за него", - пояснил Мельник.
Напомним, ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.
Также мы сообщали, что в Кремле ответили отказом на предложение турецкого президента Реджепа Эрдогана о встрече Путина и Зеленского в Турции.