Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Handelsblatt.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Мельника, "готов в любой момент провести прямые переговоры с президентом Путиным".

"К сожалению, Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его протянутую руку", - сказал посол.

По его словам, Киев также надеется на помощь Германии с возобновлением переговоров между Украиной и Россией в Нормандском формате.

"Для возобновления Нормандского формата было бы очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за него", - пояснил Мельник.

Напомним, ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Турции, чтобы обсудить разногласия.

Также мы сообщали, что в Кремле ответили отказом на предложение турецкого президента Реджепа Эрдогана о встрече Путина и Зеленского в Турции.