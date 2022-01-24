Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и считает, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

Об этом он заявил во время встречи со служащими СВР по случаю Дня внешней разведки Украины.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

Зеленский также отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока – 2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвагу и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – утверждает Зеленский.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский, который ранее призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения, снова выступил с таким же заявлением.

Однако, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не планируют вводить против России превентивные санкции еще до ее гипотетического вторжения в Украину, как об этом на днях попросил Зеленский.