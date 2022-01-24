Дипломаты Европейского союза сообщили о том, что в рамках обсуждения новых санкций против Российской Федерации Берлин снял с рассмотрения вопрос об отключении Москвы от SWIFT. В качестве возможных мер рассматриваются санкции в газовом и нефтяном секторах.

Об этом сообщает издание "Euractiv" со ссылкой на дипломатов в ЕС.

"Тогда как газ и нефть рассматриваются как возможные рычаги, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что Германия сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT. По ее мнению, такое решение может стать самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, однако одновременно с этим - не обязательно самым действенным.

Мы также сообщали правительство Великобритании может поддержать сценарий введения жестких санкций против Москвы, предусматривающих отключение страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.