ЕС выделит Украине новый пакет финпомощи из-за угрозы вторжения РФ. Фото: lanostragazzetta.ru

Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Ее объем составит 1,2 млрд евро, а первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время. 

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, в прошлую пятницу она обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро", - рассказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее мы уже писали, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что украинская сторона договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Евросоюза в первой половине этого года.

Помимо этого, в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики. 

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