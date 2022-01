Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Ее объем составит 1,2 млрд евро, а первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, в прошлую пятницу она обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро", - рассказала фон дер Ляйен.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP