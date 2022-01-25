Силовики под Верховной Радой Украины перешли в контратаку и сами начали штурмовать протестующих ФОПов. В результате правоохранителям удалось захватить сцену протестующих ФОПов, откуда и координируют акцию протеста.

После этого протестующие отступили. Сейчас силовики удерживают контроль над сценой. Протестующих под Верховной Радой немало, но большинство из них не принимает участие в столкновениях.

Активной, силовой, части протестующих недостаточно чтобы противостоять правоохранителям, которых значительно больше.

Задержано несколько десятков протестующих. По словам полицейских, таковых не менее 20-25 человек.

Напомним, сегодня утром под Верховной Радой с самого утра собрались ФОПы. Участники акции скандировали: "Голосуй 5866 или иди вон". Законопроектом №5866, за который протестующие призывают проголосовать нардепов, отменяется обязательное введение кассовых аппаратов.

Позже ФОПы прошлись маршем по центру Киева. Участники акции направились к Офису президента, но там проход был закрыт после чего протестующие вернулись обратно к Верховной Раде.

После чего под Верховной Радой протестующие ФОПы грозились прорваться в парламент, если народные депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов №5866. Между участниками акции и силовиками начали происходить массовые столкновения. Отметим, что парламент сегодня уже завершил свою работу.

Ранее мы писали, что власти не настроены идти предпринимателям на уступки. Наоборот - они хотят и дальше закручивать гайки. Уже официально озвучена идея запретить юрлицам заключать договоры с ФОПами-физлицами.Также обсуждается идея обложить налогом самозанятых - от таксистов до предпринимателей. "Страна" подробно рассказывала об этих и других идеях властей по борьбе с ФОПами.