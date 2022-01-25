ФОПы, которые с самого утра проводили протест под Верховной Радой, прошлись маршем по центру Киева.

Участники акции направились к Офису президента, но там проход был закрыт после чего протестующие вернулись обратно к Верховной Раде.

Напомним, утром во вторник, 25 января, под Верховной Радой, которая сегодня возвращается с каникул, с самого утра собрались ФОПы. Участники акции скандировали: "Голосуй 5866 или иди вон". Законопроектом №5866, за который протестующие призывают проголосовать нардепов, отменяется обязательное введение кассовых аппаратов.

Ранее мы писали о том, что власти не настроены идти предпринимателям на уступки. Наоборот - они хотят и дальше закручивать гайки. Уже официально озвучена идея запретить юрлицам заключать договоры с ФОПами-физлицами (под предлогом борьбы со схемами минимизации зарплатных налогов). Кроме того, обсуждается идея обложить налогом самозанятых - от таксистов до предпринимателей.

"Страна" подробно рассказывала об этих и других идеях властей по борьбе с ФОПами.

Также мы разбирались, как идет фискализация мелкого бизнеса и что это значит для потребителей.