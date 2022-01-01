Основатель сервиса Checkbox Дмитрий Дубилет сообщил, что в системе произошел серьезный сбой после массового введения кассовых аппаратов с 1 января.

Об этом Дубилет написал в Facebook.

Checkbox - это программный регистратор расчётных операций, рассчитанный на три группы пользователей: малый бизнес, интернет-магазины и сервисы, а также средний и крупный бизнес в ритейле.

По словам Дубилета, на этой неделе начался ажиотаж с регистрацией кассовых аппаратов. В результате система Checkbox не выдержала и дала сбой. Поэтому многие предприниматели не могли использовать свою технику.

Дубилет признался, что сбой заставил команду сервиса сильно понервничать.

"Последние три дня были для меня и нашей команды каким-то сущим кошмаром. Мы не спали, не ели и толком не встретили Новый год, пытаясь устранить проблему", - написал Дубилет.

Бизнесмен добавил, что причина сбоя обнаружена и сейчас большая часть касс работает нормально. Однако еще остались незначительные проблемы. Их должны устранить до завтра.

Дубилет извинился перед клиентами и пообещал сделать месяц бесплатного обслуживания всем, кто пострадал от сбоя. Он также заверил, что налоговая не будет штрафовать предпринимателей из-за неработавших кассовых аппаратов.

"Мне действительно вчера хотелось сделать себе сеппуку или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния", - пошутил Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет хотел сделать харакири из-за сбоя в системе Checkbox. Источник: Facebook/Дмитрий Дубилет

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