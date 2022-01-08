Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил о некоторых возможных изменениях в законопроекте об использовании кассовых аппаратов. Он предлагает до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение РРО.

Об этом Гетманцев заявил в эфире Еспресо.TV.

"Я уже предложил соответствующую поправку. Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов - Ред.) до 1 февраля 2022 года", - сказал он.

Напомним, ранее "Страна" детально анализировала систему ввода РРО в Украине, а также рассказала, что изменится от появления закона о кассовых аппаратах.

Кроме того, мы также писали о том, что с 1 января 2022 года в Украине начнут штрафовать физических лиц предпринимателей за отсутствие РРО. Речь идет о ФЛП 2-4 группы, которые платят единый налог. Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.