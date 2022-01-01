С 1 января в Украине начнут штрафовать физических лиц предпринимателей за отсутствие РРО. Речь идет о ФЛП 2-4 группы, которые платят единый налог.

Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.

Это коснется интернет-магазинов, кафе, ресторанов, турагентств и гостиниц. А вот от ФЛП первой группы - предпринимателей без наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличные на рынках - установку кассовых аппаратов требовать не будут.

Читайте подробнее о том, что изменится после повсеместного введения РРО в материале "Страны". Предприниматели считают, что это может добавить плюс 10-20% к ценнику.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об обязательном применении кассовых аппаратов еще в 2019 году. Но на фоне неоднократных протестов предпринимателей вступление новой нормы в итоге отсрочили до 1 января 2022 года.

При этом Кабмин разрешил не использовать кассовые аппараты работающим в селах предпринимателям.