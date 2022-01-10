Тотальная фискализация малого бизнеса, которая началась в Украине с 1 января этого года, со старта обрастает скандалами.

Напомним: с 2022 года кассовые аппараты в Украине стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей (в конце декабря сделали послабления для бизнеса, работающего в селах - ему по-прежнему можно работать без РРО).

Массовые протесты ФОПов под лозунгами отмены фискализации или ее отсрочки так ничем и не закончились. Рада накануне новогодних праздников не приняла законопроект об отсрочке кассовых аппаратов еще на год.

Но многие предприниматели, рассчитывая на отсрочку, до последнего медлили с подготовкой к фискализации. Когда же поняли, что выдавать чеки все же придется, массово кинулись регистрировать РРО и устанавливать на смартфоны программное обеспечение (им можно заменить кассовый аппарат, который стоит достаточно дорого). В итоге система дала сбой - некоторые предприниматели пока так еще и не успели зарегистрировать кассу, а другие толком не могут наладить работу по-новому, так как программное обеспечение сразу же на старте начало сбоить.

Поэтому многие предприниматели по-сути уходят в тень. То есть, эффект от массовой фискализации пока оказывается прямо противоположным тому, на который рассчитывали власти - вместо "обеления" бизнеса его еще глубже загоняют в серую зону.

Главная страшилка для предпринимателей - штрафы за неиспользование или неправильное использование РРО (хотя сбои случились не по вине бизнеса). В налоговой обещают никого не штрафовать, а глава профильного парламентского комитета Данил Гетьманцев анонсировал поправку к закону, которая должна отстрочить штрафы до февраля. Впрочем, предприниматели этим обещаниям не сильно верят, некоторые, чтобы не рисковать, даже временно закрывают торговые точки.

25 января ФОПы готовят новую акцию протеста - будут требовать отменить фискализацию или принять проект 5856, в котором прописано, что обязательная выдача чеков распространяется только на дорогие покупки стоимостью от одной минимальной зарплаты.

Разбирались, как идет фискализация мелкого бизнеса и что это значит для потребителей.

"Простая и очень доступная"

Мы уже писали, как в Украине шла подготовка к массовому внедрению РРО.

С 1 января этого года кассовые аппараты или программное обеспечение на гаджетах стало обязательным для всех предпринимателей на едином налоге кроме первой группы (оборот - порядка миллиона гривен в год).

Физлица-предприниматели, зарегистрированные на второй, третьей и четвертой группах обязаны устанавливать РРО вне зависимости от вида деятельности. До этого требование распространялось на продавцов бытовой техники и электроники, аптеки, медицинские кабинеты.

Правда, уже буквально под елочку бизнесу сделали подарок - Кабмин своим постановлением вывел из-под фискализации сельский бизнес.

В декабре по стране прокатились массовые протесты ФОПов. Причем, бизнес разделился на два лагеря. Одни требовали отмены требования по кассовым аппаратам или принятия проекта 5856, в котором обязательные чеки прописаны только для дорогих покупок (стоимость - от одной минимальной зарплаты или 6,5 тысяч гривен). Другие добивались отсрочки фискализации еще на год. Соотвествующий проект подала в Раду Анна Скороход, но в итоге его так и не приняли.

Накануне даты «Ч» глава профильного комитета ВР Данил Гетманцев обратился через свой Телеграм к бизнесу.

"Мы должны принять несколько данностей, с которыми нам придется жить:

Система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года. Она простая и очень доступная. Спросите у наших ФОПов на едином налоге, которые уже установили 70 тысяч РРО и продолжают устанавливать. Она не требует учета остатков и приходования товара (кроме ювелирки, электроники, лекарств) РРО не обязательно для установки в селах.

Друзья, все те, кто пытается убедить вас в несоответствии действительности изложенного выше, - отпетые мошенники", - написал тогда Гетьманцев. И посоветовал предпринимателям: "будьте разумными, устанавливайте РРО и спокойно занимайтесь бизнесом".

То есть, ФОПам пообещали "простую и очень доступную» фискализацию, а рядовым гражданам - обязательные чеки и защиту их потребительских прав. Ведь в случае чего от продавца можно требовать гарантий - возврата, замены товара и пр.

Анонсированный плюс для государства и бюджета - в обелении малого бизнеса, который уже не сможет скрывать обороты и будет платить больше налогов.

Но в реальности картинка оказалась не такой радужной.

Чек-аут

Буквально с первых дней фискализация дала сбой, и, по сути, пока работа системы так толком и не наладилась.

С конца декабря, когда стало понятно, что никакой отсрочки по чекам не будет, начался предпринимательский Армагеддон.

Бизнес ринулся регистрировать РРО и закупать программное обеспечение.

Если до Нового года РРО или программные РРО (ПРРО) устанавливало порядка 10 тысяч ФОПов в месяц, то, к примеру, 1 января - полторы тысячи, а 2 января - 3 тысячи. Такие данные привел Данил Гетьманцев

"Многие ждали, что пронесет, но не пронесло, поэтому все понеслись подавать заявки в банки на РРО (есть банковские продукты, где РРО совмещено с терминалом). Там говорят - ждите 30 дней. Но даже те, кому повезло сразу зарегистрироваться, по факту, не могут работать - все виснет. Трагичность ситуации в том, что за неправильное использование РРО бизнесу грозят штрафы. Вроде обещают не штрафовать, но пока неясно, как это будет на практике. И не придется ли договариваться об отмене штрафных санкций", - говорит руководитель проекта Designers Room POP-UP store (магазины украинских дизайнеров в киевских ТЦ) Лидия Маркова.

"Я РРО зарегистрировал, но пока не использую. Еще не завел ассортимент товара в программу. Да и смотрю, как у других все сложно идет, поэтому решил взять паузу. Благо, были выходные, клиентов не много, проверок нет", - рассказал нам владелец киевского СТО Александр.

С большими проблемами столкнулись предприниматели, которые выбрали не классические кассовые аппараты, а программное обеспечение. Его можно установить на обычный смартфон, и это намного дешевле, чем покупка кассового аппарата.

Такое ПО предоставляет несколько разработчиков, В частности, предлагается программное обеспечение Checkbox, "Вчасно", "Кашалот", "СмартКасса" и др.

Но сразу же со старта фискализации начались проблемы. В частности, буквально с 1 января дала сбой программа Checkbox.

"пРРОсто п*здец. Пятый день подряд у меня становится на пучок седых волос больше. «Лучший программный РРО» выдает ошибки, работает офлайн, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и т.д Половины чеков нет, учет сломался моментально", - написал в Фейсбуке предприниматель Роман Грабежев.

Он также добавил, что многие предприниматели перестали принимать оплаты по терминалу.

"Все боятся, что расчетные данные по зачислениям на расчетный счет не совпадут с налоговым отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями, А это верный штраф", - пояснил предприниматель.

Дело в том, что кассовое ПО должно работать в связке с общей налоговой системой и передавать отчеты по всем операциям. В периоды сбоев программа вылетает из онлайна, и, следовательно, никаких отчетов за это время не передает. Поэтому по факту данные, которые получат налоговики по конкретной торговой точке, и данный, которые сформирует программа в качестве отчета по кассе, могут отличаться.

А, согласно законодательству, предусмотрены штрафы на неиспользование РРО, невыдачу чека или проведение через кассу неполной суммы. При этом штраф - 100% от стоимости проданных товаров за первое нарушение и 150% за каждое последующее.

На этот пост отреагировал Данил Гетьманцев. "С вами сейчас свяжутся", - написал он в комментариях.

Интересно, что буквально на следующий день Роман Грабежев написал, что предыдущий пост был "эмоциональным", и, якобы, проблема уже решилась.

Дмитрий Дубилет, компания которого является разработчиком Checkbox, написал на своей странице в Фейсбуке, что сервис работает стабильно, но "есть где-то 5% клиентов, у которых кассы "залипли". Он призвал предпринимателей «не останавливать бизнес» и пообещал оплатить штрафы, если налоговая их наложит.

Как говорят в SAVEФОП, в субботу Дубилет отчитался, что все - ок, а в воскресенье снова начались сбои.

"Сервис сейчас работает стабильно и с необходимым запасом прочности. У некоторых клиентов ещё могут быть проблемы в работе связанные с предыдущими сбоями. Такие проблемы системно решают наши специалисты поддержки. Также мы значительно расширили нашу первую линию поддержки и теперь можем обрабатывать значительно больше звонков от существующих и новых клиентов. Но не могу сказать что все идеально, например сегодня видим проблемы в работе других систем участвующих в обработке чеков", - сказал нам соучредитель Checkbox Андрей Сухов.

Он пояснил, что сбои пошли из-за многократно возросшей нагрузки. "Большое количество элементов системы пришлось переписать и оптимизировать", - рассказал Сухов.

Бизнес жалуется, что сбои все еще случаются в работе практически всего программного обеспечения. так, предприниматели говорят, что сейчас лежит сервис "Вчасно".

Правда, налоговая обещает не штрафовать, а Данил Гетьманцев заявил, что уже подготовил поправку об отсрочке штрафов по РРО до февраля.

Но предприниматели все равно боятся, ведь как будет на практике никто не знает.

"Просят наличку или бросить на личную карту"

Проблемы с массовой фискализацией ФОПов ударили и по бизнесу, который и до этого работал по чекам.

Правда, речь идет не о всех предпринимателях, а только о тех, кто использовал программные РРО.

"У нас аппараты по 8 тысяч, и сбоев нет. Но те, кто использует программные РРО, действительно столкнулись с проблемами. Сервисы виснут, не выдерживая наплыва. Кассовые аппараты устанавливают те, у кого есть свой бухгалтер и отчетность. У остальных - приложения, и они сейчас нещадно глючат", - рассказала нам соучредитель "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

Бизнес отреагировал на проблемы с РРО предсказуемо - пытается уйти в тень.

Многие точки не принимают расчет банковскими картами, хотя ранее эта услуга у них была. Теперь же просят наличку или перечислить деньги на личную банковскую карту продавцу.

Отчасти на это пошли, чтобы не выдавать чеки или выдавать их по-минимуму. Отчасти - чтобы уменьшить официальный оборот и вписаться в первую группу, для которой нет требования по фискализации.

Киевляне жалуются, что невозможно рассчитаться через терминал во многих точках уличной еды и на рынках, в частности, где ранее многие торговцы работали через терминалы.

"Обороты у мелкого бизнеса небольшие. А на работу через кассу нужны деньги - порядка 100 тысяч гривен в год на аппараты, обслуживание, бухгалтерию. Понятно, что потянут далеко не все, поэтому будут уходить в тень", - говорит глава SAVEФОП Сергей Доротич.

Проблемы с работе программного РРО стали еще одним аргументом в пользу "тени". То есть, вместо ожидаемого обеления бизнеса, получается, идет еще большая его тенизация.

Некоторые предприниматели пока вообще закрылись. Говорят -от греха подальше. Они все еще рассчитывают на отсрочку или даже отмену фискализации. 25 декабря под лозунгами отсрочки ФОПы готовятся выйти на очередную акцию протеста. Но пойдут ли власти им навстречу - пока неясно.