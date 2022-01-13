В Верховной Раде предложили фискализовать рынок такси в Украине. Предусматривающий такие изменения законопроект собираются внести в парламент в конце января.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев, передают "Украинские новости".

"Думаю, что уже в январе мы его (законопроект - Ред.) увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - сказал депутат.

По его словам, сейчас документ проходит стадию согласования в Мининфраструктуры.

При этом Гетманцев добавил, что подобных инициатив, которые касались бы других сфер, пока не планируется.

Напомним, что тотальная фискализация малого бизнеса, которая началась в Украине с 1 января этого года, со старта обрастает скандалами. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" захотели объединить ЕСВ, НДФЛ и военный сбор в один налог.

Также мы сообщали, что перед праздниками в заснеженной столице резко взлетели цены на такси: с левого берега в центр Киева можно было доехать за 350 грн.