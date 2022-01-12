Новый собственник "4 канала" нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалёв заявил о прекращении сотрудничества со скандальным телеведущим Остапом Дроздовым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Любые провокации, раскалывающие или расшатывающие единство украинского народа недопустимы. Так же, как разжигание вражды, дискриминация или ксенофобия. Украинцы из каждого без исключения региона сегодня обязаны консолидироваться, чтобы эффективно (каждый на своем месте) противостоять как внешним, так и внутренним вызовам. Следовательно, "4 канал" благодарит за работу телеведущего Остапа Дроздова и сообщает о прекращении сотрудничества с ним", - написал нардеп.

При этом Ковалёв заявил, что с другим телеведущим Денисом Бигусом канал сотрудничество продолжит.

Напомним, Дроздов запомнился разжигающими и провокационными заявлениями о жителях Донбасса, русскоязычных украинцах и зрителях заблокированных СНБО оппозиционных телеканалов.

Также мы сообщали, что Нацсовет признал слова Остапа Дроздова о зрителях закрытых каналов призывами к разжиганию ненависти.