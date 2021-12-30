Стало известно, каким образом "Слуга" Алексей Ковалев обзавелся "4 каналом" стоимостью в 4,363 млн гривен.

Согласно уточненной декларации депутата, он не покупал СМИ, ему его подарили.

При том подарили однофамильцы - Иван Ковалев (вероятно, отец Алексея Ивановича Ковалева) и Наталья Ковалева (вероятно, мать).

"Подарок" оценили в 4,3 миллиона гривен.

"К слову, легальной налички, которая упомянута у Ковалева в декларации, вполне хватило бы для покрытия покупки, но видимо решили приберечь на более ценные вещи и оформить телеканал "подарком"", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 28 декабря мы сообщали, что Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". По информации "Страны", на базе "4 канала" Офис президента будет создавать еще один новостной телеканал под политические нужды президента Владимира Зеленского, о чем мы писали еще в ноябре.

Между тем, сам Ковалев в комментарии "Стране" заявил, что канал не является убыточным. По его словам, он не будет вмешиваться в редакционную политику канала.

Мы также писали, что новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подарила неуказанному лицу почти 5 миллионов гривен. Кто получил столь щедрый подарок не указано, однако он был сделан в Украине.

Еще один "слуга" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег. В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривен.