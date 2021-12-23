Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег. В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно этим данным, за три месяца (в период с октября по декабрь текущего года) Олег Сергеевич Тарасов получил в подарок от Сергея Тарасова 3 миллиона 433 тысячи гривень.

Примечательно, что подарок был получен не один, а несколько:

17 декабря- 273 тыс. гривень,

14 декабря - 225 тыс. гривень,

6 декабря - 270 тыс. гривень,

30 ноября - 273 тыс. гривень,

9 ноября - 264 тыс. гривень,

4 ноября - 1,365 млн гривень,

2 ноября - 264 тыс. гривень,

30 сентября - 499,5 тыс. гривень.

Напомним, Олег Тарасов задекларировал два участка в элитном пригороде Киева. Общая площадь участков - 3 сотки, а стоимость около 300 тысяч грн.

Также сообщалось, что новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подарила неуказанному лицу почти 5 миллионов гривень. Кто получил столь щедрый подарок не указано, однако он был сделан в Украине.