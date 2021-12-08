Заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая недавно стала главой партии, подарила неизвестному лицу четыре миллиона восемьсот тысяч гривень.

Освидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно данным о существенных изменениях имущественного положения Елены Шуляк, нардеп подарила 4,8 миллиона гривень. Кто получил столь щедрый подарок не указано, однако он был сделан в Украине.

Напомним, в середине ноября Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Ее кандидатура была единственной на пост, который ранее занимал Александр Корниенко. Сразу после назначения она предложила создать в политсиле собственный президиум политического совета и дисциплинарный совет.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем известна Елена Шуляк и как ее назначение может изменить имидж "Слуги народа". С 2016 года Елена стала сотрудничать с грантовой организацией "Офис эффективного регулирования" (BRDO). В Верховную Раду Елена ШУляк прошла по квоте Гончарука, который при содействии Богдана завел в Раду многих сотрудников офиса BRDO.