Только что избранная председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк предложила создать в политсиле собственный президиум политического совета и дисциплинарный совет.

Об этом написал в своем Телеграм-канале "Правда Качуры" депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура.

"Елена Шуляк предложила создать новые высшие органы в партии:

1. Президиум политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам.

2. Дисциплинарный совет, который будет рассматривать вопросы "зашкваров" членов партии на всех уровнях", - сообщил Качура.

Последний пункт он посчитал особенно важным.

Напомним, "Страна" чуть менее недели назад предсказывала, что главой "Слуги народа" станет Шуляк, заменив Александра Корниенко. В итоге утвердить Шуляк на посту Корниенко партия решила во время съезда в понедельник, 15 ноября.

Мы также не раз рассказывали о многочисленных зашкварах "слуг народа". Последний позорный поступок из "слуг" совершила Галина Третьякова. Она позлорадствовала по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

"Как по мне, то это минус один враг. То есть - все хорошо", - написала Третьякова в партийный чат "Слуги народа".