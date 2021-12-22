Стала известна сумма зарплаты руководителя парламентского телеканала "Рада", который начал работать в обновленном формате.

Как выяснилось, директору телеканала Вадиму Перенчуку за ноябрь начислили более 85 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

Сумма средств, начисленных руководителю телеканала "Рада" за ноябрь, составила 85 113 гривен. Эта сумма складывается из таких выплат:

должностной оклад - 43 330 гривен

надбавка за выслугу лет - 18 618 гривен

надбавка за интенсивность труда - 22 165 гривен.

Также в ответе указано, что с учетом уплаченных налогов Перенчук получил 67 665 грн.

Напомним, что накануне государственный телеканал "Дом" засекретил зарплату своих руководителей и отказался предоставлять ответ на запрос журналистов. Ранее экс-сотрудники этого канала рассказали об указаниях хвалить президента Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что омбудсмен Денисова в ноябре получила 160 тысяч грн зарплаты и погасила кредит на недвижимость в 8,5 миллионов.

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