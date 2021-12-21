Государственный телеканал "Дом", экс-сотрудники которого ранее рассказали об указаниях хвалить президента Владимира Зеленского в новостях, засекретил зарплату своих руководителей.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) не предоставило соответствующую информацию на запрос издания.

В "УН" напомнил, что согласно пункту первому статьи 19 закона "О доступе к публичной информации", запрос на информацию - это просьба лица к распорядителю информации предоставить находящуюся в его владении публичную информацию.

Согласно закону, запросы могут подаваться в устной, письменной или иной форме. Однако в пресс-службе ГП заявили, что не будут отвечать на запрос, поскольку в электронном запросе нет подписи.

При этом согласно пункту 5 статьи 19 закона "О доступе к публичной информации", запрос на информацию должен содержать:

имя (наименование) запросчика, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер средства связи;

общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, по которому сделан запрос;

подпись и дату при условии подачи запроса в письменной форме (не в электронной форме).

Отметим, телеканал "Дом" создан для жителей неподконтрольных территорий Украины - Донбасса и Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские государственные телеканалы "Дом" и UATV потратили сто пять миллионов гривень на дорогостоящую телевизионную аппаратуру.

Также мы писали, что в Раде захотели сделать канал "Дом" общенациональным. Тогда он не сможет вещать на русском.