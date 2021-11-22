Сотрудники телеканала "Дом", который вещает для неподконтрольного Донбасса и Крыма, получали указания хорошо отзываться о проектах Владимира Зеленского и деятельности тогдашнего министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова бывших работников телеканала.

Сообщается, что отвечавшая за новости на канале Ксения Герасименко передавала указания по написанию новостей Офиса президента и предъявляла претензии к работникам за то, что "победу показали не как победу". Потом она удаляла эти сообщения в мессенджерах. Передавал указания и Максим Кречетов, который изначально работал креативным редактором.

В сою очередь сам Кречетов не отрицает, что во время работы часто бывал в ОП, но утверждает, что "не подчинялся и тем более не был источником цензуры", а ездил чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам".

Говорит об отсутствии цензуры на телеканале и Татьяна Попова, которая ранее вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".

Но об указаниях рассказывают бывшие сотрудники телеканала, которые пожелали остаться анонимными.

Часть указаний, по их словам, передавалась в устной форме или была понятна исходя из пояснений руководительницы новостей Ксении.

Кроме того, новостные работники должны были постоянно упоминать в новостях Зеленского, Офис президента, президентские программы "Большое строительство", кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове.

"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", – рассказала одна из бывших сотрудниц.

Другой экс-сотрудник рассказал, что "Дом" ездил снимать все достижения "Большой стройки" и фактически " это канал – пресс-служба ОП".

При этом назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора периодом некого ослабления требований относительна "количества Зеленского".

"От Мацуки указания "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монолога Зеленского, мы просили: "Можно 2?". И он говорил, что да", – сказала бывшая работница телеканала.

Напомним, Алексей Мацука покидает пост шеф-редактора государственного телеканала "Дом" ради новых проектов на неподконтрольных территориях.

Также сообщалось, что представители "Слуги народа" не собираются ходить на эфиры программы "Свобода слова с Савиком Шустером", основной медийной площадкой фракции станет "1+1".