Донецкий журналист Алексей Мацука покидает пост шеф-редактора государственного телеканала "Дом", который вещает для неподконтрольного Донбасса и Крыма.

Об этом Мацука заявил 6 ноября во время "Донбасс медиа форума".

"Дом" в течение этого года получил достаточно сильную команду, достаточные возможности, и организовать вещание смогут и без моего непосредственного участия в дальнейшем в большинстве случаев… На мой взгляд, нельзя откладывать этот процесс. Нам реально нельзя ждать, чтобы не производить медиапроекты на неподконтрольные территории", - сказал Мацука.

В комментарии "Стране" он объяснил свое решение нехваткой времени для работы над другими медиапроектами, которые он хочет создать на неподконтрольных Украине территориях.

"Телепроозводство занимает огромное количество времени. А у меня нет неограниченного ресурса времени", – объяснил Мацука "Стране".

На вопрос, какие именно проекты он собирается запускать на неподконтрольных территориях, Мацука отвечать отказался. "Это мои личные планы", – объяснил Мацука.

Мацука уточнил, что не знает, что теперь станет шеф-редактором телеканала "Дом" вместо него.

На вопрос "Страны", как он оценивает успехи и работу телеканала "Дом" за то время, что его возглавлял, Алексей Мацука ответил коротко: "Вот результат за 9 моих месяцев: 30 миллионов просмотров и рост доверия аудитории к каналу".

Мацука о своих планах - с 01:06:00

Отметим, что Мацука стал шеф-редактором канала "Дом" 23 февраля 2021 года. В августе 2021-го он взял интервью у Владимира Зеленского, который тогда сказал, что Крым никогда не станет русским.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как "душит добром" русскоязычный госканал "Дом", который вещает для Крыма и Донбасса.