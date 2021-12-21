"Слуги народа" хотят обязать украинские телеканалы отдавать 25% эфира под программы, созданные госконцерном
В НСЖУ заявляют о новой атаке на свободу слова в Украине. Речь идет о законопроекте "слуги народа" Олега Дунды, уже поданном в Раду, который предусматривает введение прямого государственного контроля над редакционной политикой СМИ.
Об этом в соцсети написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.
НСЖУ призывает нардепа Олега Дунду отозвать законопроект №6430 о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания Украины.
Сергей Томиленко приводит ключевые новации законопроекта:
- введение нового налога для владельцев телерадиокомпаний, т.е. требования отдавать 25% эфира под трансляцию программ, созданных по заказу Госконцернтелерадиоинформа;
- введение информационных аукционов, где все телерадиокомпании обязаны будут покупать этот контент, созданный государственным концерном;
- отмена общественного вещания;
- отмена иновещания;
- отмена Госкино.
"В пояснительной записке Дунда пишет, что "Анализ действующего законодательства Украины в информационной сфере и вопросах медиа и СМИ доказывает, что сейчас в государстве почти отсутствует качественный национальный контент, а деятели искусств, которые готовы создавать этот контент оставлены почти полностью без внимания". А его законопроект сделает возможным "предоставление гражданам Украины качественных информационных продуктов, отсутствующих на коммерческом рынке", - говорится в сообщении Сергея Томиленко.
НСЖУ призывает отозвать законопроект еще на этой ранней стадии - сразу после регистрации.
"Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента – это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", - заявил глава НСЖУ.
Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ возмутились требованием полиции получить личные данные журналистов, состоящих в организации.
Также мы сообщали, что журналисты раскритиковали "Медиарух", не поддержавший протест НСЖУ против действий полиции.