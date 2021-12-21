В НСЖУ заявляют о новой атаке на свободу слова в Украине. Речь идет о законопроекте "слуги народа" Олега Дунды, уже поданном в Раду, который предусматривает введение прямого государственного контроля над редакционной политикой СМИ.

Об этом в соцсети написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

НСЖУ призывает нардепа Олега Дунду отозвать законопроект №6430 о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания Украины.

Сергей Томиленко приводит ключевые новации законопроекта:

введение нового налога для владельцев телерадиокомпаний, т.е. требования отдавать 25% эфира под трансляцию программ, созданных по заказу Госконцернтелерадиоинформа;

введение информационных аукционов, где все телерадиокомпании обязаны будут покупать этот контент, созданный государственным концерном;

отмена общественного вещания;

отмена иновещания;

отмена Госкино.

"В пояснительной записке Дунда пишет, что "Анализ действующего законодательства Украины в информационной сфере и вопросах медиа и СМИ доказывает, что сейчас в государстве почти отсутствует качественный национальный контент, а деятели искусств, которые готовы создавать этот контент оставлены почти полностью без внимания". А его законопроект сделает возможным "предоставление гражданам Украины качественных информационных продуктов, отсутствующих на коммерческом рынке", - говорится в сообщении Сергея Томиленко.

НСЖУ призывает отозвать законопроект еще на этой ранней стадии - сразу после регистрации.

"Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента – это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", - заявил глава НСЖУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ возмутились требованием полиции получить личные данные журналистов, состоящих в организации.

Также мы сообщали, что журналисты раскритиковали "Медиарух", не поддержавший протест НСЖУ против действий полиции.