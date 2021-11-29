Журналисты незаконно закрытых Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший незалежний", а также изданий "Страна.юа" и "Шарий.net" предупредили мировое сообщество о планах президента зачистить независимые медиа и ввести в стране тотальную цензуру.

Как передает сайт канала NewsOne, представители СМИ направили соответствующие обращения президенту Freedom House Майклу Абрамовицу, дипломатическим представительствам стран мира в Украине, влючая послов стран G7, руководителям международных организаций, занимающихся вопросами свободы слова и развития демократических ценностей в мире, руководящим структурам ЕС, ПАСЕ, Европейской комиссии, представителям национальных законодательных собраний и мировым политическим лидерам.

Журналисты заявили, что под видом борьбы с фейками власть может полностью запретить многие независимые СМИ, которые не боятся говорить правду о том, что происходит в Украине.

Приводим полный текст послания.

Журналисты украинских СМИ пользуются возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и в очередной раз обратить ваше внимание на усиление крайне тревожных тенденций, указывающих на явные намерения украинской власти установить в Украине режим, имеющий все признаки диктатуры.

Мы считаем совершенно очевидным, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским развернула планомерную борьбу с независимыми СМИ и оппозиционными политиками. Желаемым результатом такой борьбы власть видит тотальную цензуру и уничтожение СМИ, позволяющих себе критиковать деятельность президента, а также ограничение любого инакомыслия и лишение права голоса любых политиков и экспертов, которые позволяют себе иметь и публично высказывать мнение, не совпадающее с мнением власти.

Мы полагаем, что усиление давления на СМИ и оппозиционных политиков является прямым следствием трех факторов: падения личного рейтинга Владимира Зеленского и его боязни проиграть на следующих президентских выборах, желания отвлечь внимание украинских граждан от ежедневных доказательств непрофессионализма действующей власти, а также желания президента наиболее эффективно выполнить заказ украинского олигарха Игоря Коломойского (среди прочего, деловым отношениям между Коломойским и Зеленским посвящена недавно вышедшая книга "American Kleptocracy" известного американского журналиста-расследователя Кейси Мишеля; также их связь детализирована в расследованиях на основе Pandora Papers).

Обратимся к конкретным примерам.

В феврале этого года, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя главы СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", объединивший журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции.

Украинский общественный вещатель – телеканал "UA:Первый" - обвинил Офис президента Украины в том, что тот "давно и жестко" ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов в телевизионном эфире, а также "выдвигает условия редакциям телеканала".

Бывшие сотрудники государственного телеканала "Дом" заявили о цензуре со стороны Офиса президента Украины, который требовал максимально увеличить количество позитивных новостей о президенте, заниматься пиаром его инициатив, и отказаться от использования определенных слов и выражений при подготовке новостей.

В список СМИ, которые пострадали от действий украинской власти, едва не попало "Радио Свобода", и только значительный общественный резонанс заставил власть отказаться от выгораживания главы правления государственного банка "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера и его сотрудников, которые напали на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы".

Депутаты от пропрезидентской политической силы отказались посещать эфиры на телеканалах "Украина" и "Украина 24" сразу после того, как один из известных лидеров мнения жестко раскритиковал деятельность Владимира Зеленского.

Известны случаи давления на телеканалы "Прямой" и "Наш", а кроме этого посредством незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением ряду популярных интернет-изданий, в частности, "Страна.ua" и "Шарий.net".

На пресс-конференцию по случаю экватора пребывания Зеленского на посту президента были приглашены лишь наиболее лояльные президенту СМИ, чего никогда не случалось раньше, но даже это не уберегло Зеленского от серии очень болезненных вопросов по поводу установления мира в Украине, экономической политики власти, и крупных скандалов с его участием (Pandora papers, Вагнергейт).

Не меньшую обеспокоенность вызывают и провокации праворадикальных сил, включая физические расправы таких групп с неугодными власти журналистами, которых преследуют за "неправильные" политические взгляды. Участились случаи политического сведения счетов и с оппозиционными политиками, наиболее известным из которых является домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, адвокаты которого неоднократно разбивали все доводы стороны обвинения, но пока не могут добиться его освобождения и снятия всех обвинений.

Еще одним весомым поводом для отправки этого письма стал ставший нам известным план по тотальной зачистке информационного пространства, запланированный украинской властью во главе с Владимиром Зеленским на начало весны следующего года. Под видом борьбы с фейками под удар и опасность полного запрета могут попасть многие независимые СМИ, не боящиеся говорить правду о происходящем в Украине.

Принимая во внимание все вышесказанное, мы обращаемся к вам с просьбой присоединиться к позиции тех политиков и международных организаций, которые уже осудили давление на свободу слова в Украине, публично высказать ваше мнение о важности обеспечения фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и право журналистов на профессиональную деятельность, а также поднять вопрос давления на СМИ и оппозиционных политиков в Украине во время ваших контактов с представителями украинской власти.

Напомним, "Страна" попала под санкции СНБО, которые тут же ввел своим указом Зеленский, в конце августа.

В начале ноября Верховный суд принял к рассмотрению иск главреда "Страны" Игоря Гужвы о незаконности санкций СНБО.

А сегодня Верховный суд под председательством судьи Елены Калашниковой начал рассматривать этот иск.