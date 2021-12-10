Всеукраинское сообщество "Медиарух" возмутилось заявлением Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), который выразил протест против требований полиции получить персональные данный сотен журналистов. В ответ позицию Медиаруха раскритиковали известные журналисты.

В НСЖУ, в среду, 7 декабря, возмутились требованием Нацполиции получить личные данные работников СМИ, состоящих в организации. Союз потребовал перестать оказывать давление на Винницкую областную организацию и преследовать ее руководителя.

В "Медиарухе", в четверг, 9 декабря, заявили, что не могут быть солидарными с НСЖУ и поддержать заявления об атаке на свободу слова.

В свою очередь, НСЖУ, в пятницу, 10 декабря, обнародовало заявление в котором журналисты, руководители украинских медиа отрицают свою причастность к публичному заявлению с критикой от "Медиаруха".

"Некоторые медиаактивисты голосовали за заявление (о требовании полиции получить данные журналистов - Ред.), но признают, что его тональность могла быть иной. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на защите свободы слова и прав журналистов, некоторые представители сообщества "Медиарух", декларирующего именно такую ​​цель, принялись публично критиковать своих коллег

Мало того, авторы обращения от имени "Медиаруха" призвали к так называемому "публичному аудиту членов организации" и сделали упреки в адрес Волынской, Херсонской и Одесской областных организаций Союза в выдаче удостоверения "Пресса" нежурналистам. Такое обращение медиасообщества стало реакцией на то, что НСЖУ осудил вмешательство органов полиции в деятельность независимого журналистского объединения", - заявили в НСЖУ.

Гендиректор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко сказал, что ничего не знает о заявлении, в котором говорится о невозможности солидаризироваться с НСЖУ: "Медиарух" - неформальная организация, там нет никакого членства. Мы не писали никаких заявлений", - сказал он.

Главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов заявил, что благодарен НСЖУ за поддержку в ситуации давления на него и не воспринимает заявлений, направленных против журналистов: "Обращение в поддержку свободы слова мы поддерживаем, но заявления против журналистов и их организаций - нет!" - сказал он.

Прокомментировал возмущение "Медиаруха" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Фактически, в ответ на наше обоснованное публичное заявление о недопустимости требований правоохранителей доступ к персональным данным сотен журналистов (реальное давление СБУ и Национальной полиции, фиксируемое документами определения суда), появляется позиция "Медиаруха", который не столько осуждает действия правоохранителей, а критикует. Поэтому следует говорить о журналистской солидарности и объединении усилий в защите свободы слова. Рассоренные журналисты - это слабые журналисты!", - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Запорожская организация НСЖУ заявила о препятствовании работе журналистов.

Также сообщали, что в НСЖУ осудили усиление контроля над СМИ.