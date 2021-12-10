Журналисты раскритиковали "Медиарух", не поддержавшего протест НСЖУ против действий полиции
Всеукраинское сообщество "Медиарух" возмутилось заявлением Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), который выразил протест против требований полиции получить персональные данный сотен журналистов. В ответ позицию Медиаруха раскритиковали известные журналисты.
В НСЖУ, в среду, 7 декабря, возмутились требованием Нацполиции получить личные данные работников СМИ, состоящих в организации. Союз потребовал перестать оказывать давление на Винницкую областную организацию и преследовать ее руководителя.
В "Медиарухе", в четверг, 9 декабря, заявили, что не могут быть солидарными с НСЖУ и поддержать заявления об атаке на свободу слова.
В свою очередь, НСЖУ, в пятницу, 10 декабря, обнародовало заявление в котором журналисты, руководители украинских медиа отрицают свою причастность к публичному заявлению с критикой от "Медиаруха".
"Некоторые медиаактивисты голосовали за заявление (о требовании полиции получить данные журналистов - Ред.), но признают, что его тональность могла быть иной. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на защите свободы слова и прав журналистов, некоторые представители сообщества "Медиарух", декларирующего именно такую цель, принялись публично критиковать своих коллег
Мало того, авторы обращения от имени "Медиаруха" призвали к так называемому "публичному аудиту членов организации" и сделали упреки в адрес Волынской, Херсонской и Одесской областных организаций Союза в выдаче удостоверения "Пресса" нежурналистам. Такое обращение медиасообщества стало реакцией на то, что НСЖУ осудил вмешательство органов полиции в деятельность независимого журналистского объединения", - заявили в НСЖУ.
Гендиректор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко сказал, что ничего не знает о заявлении, в котором говорится о невозможности солидаризироваться с НСЖУ: "Медиарух" - неформальная организация, там нет никакого членства. Мы не писали никаких заявлений", - сказал он.
Главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов заявил, что благодарен НСЖУ за поддержку в ситуации давления на него и не воспринимает заявлений, направленных против журналистов: "Обращение в поддержку свободы слова мы поддерживаем, но заявления против журналистов и их организаций - нет!" - сказал он.
Прокомментировал возмущение "Медиаруха" глава НСЖУ Сергей Томиленко.
"Фактически, в ответ на наше обоснованное публичное заявление о недопустимости требований правоохранителей доступ к персональным данным сотен журналистов (реальное давление СБУ и Национальной полиции, фиксируемое документами определения суда), появляется позиция "Медиаруха", который не столько осуждает действия правоохранителей, а критикует. Поэтому следует говорить о журналистской солидарности и объединении усилий в защите свободы слова. Рассоренные журналисты - это слабые журналисты!", - сказал он.
Ранее мы рассказывали, что Запорожская организация НСЖУ заявила о препятствовании работе журналистов.
Также сообщали, что в НСЖУ осудили усиление контроля над СМИ.