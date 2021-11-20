Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ринатом Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империи. Причём частично за государственный счёт.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

1. Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала "Дом". Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама "Дома" запущена уже запущена по всей стране.

2. В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.

3. Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.

4. Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.

5. По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал "Рада". Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

Напомним, что ранее Ахметов объяснил, почему на его каналах стали больше критиковать Зеленского.

Также мы писали, что Рада предложила 13 кандидатов на три вакантных должности в Нацсовете по ТВ. "Слуги" отправляют Герасимьюк.