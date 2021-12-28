Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, который приобрёл "4 канал", в комментарии "Стране" заявил, что канал не является убыточным.

"Не все каналы убыточные, просто много ресурсов тратятся зря. Финансовый результат канала открытый, и он плюсовой. Плюс небольшой, но самоокупаемость есть", - сказал Ковалев.

По его словам, он не будет вмешиваться в редакционную политику канала.

"По поводу редакционной политики, канал будет проукраинский, как и все средства массовой информации. Будем объективно освещать новости. В эфире будут представители, как от "Слуги народа", так и от разных политических сил. В том числе, будем приглашать и журналистов "Страны.ua", если у них будет желание донести своё мнение. Я подписал соглашение с коллективом о том, что я не буду вмешиваться в редакционную политику, но я вижу, что, возможно, некоторые журналисты уйдут с канала, это будет их личная воля", - сообщил Ковалев.

Отметим, что касается финансовых результатов телеканала, то в Украине многие телекомпании согласно их официальной налоговой отчётности являются прибыльными. Но эта отчётность не включает в себя "теневую" часть бизнеса, включая зарплаты в конвертах.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". По информации "Страны", на базе "4 канала" Офис президента будет создавать еще один новостной телеканал под политические нужды президента Владимира Зеленского, о чем мы писали еще в ноябре.

Также мы сообщали, что "слуги народа" хотят обязать украинские телеканалы отдавать 25% эфира под программы, созданные госконцерном.