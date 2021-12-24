В эфире государственного телеканала "Рада", который переформатировали в новостной канал под политические потребности пезидента Зеленского, телеведущий, работающий на Офис президента политтехнолог, Сергей Иванов обвинил нардепа от ОПЗЖ Александра Качного в работе на Кремль. При этом ведущий не привел никаких доказательств своим словам.

Иванов задал Качному следующие вопросы. "Вам же нравится Путин (президент РФ - Ред.). Вам же нравится Россия? Вы защищаете российские интересы в Украине?".

Качный добавил, что он родом из Украины, как и его родственники, и живет в этой стране всю жизнь. После этого задал встречный вопрос ведущему о том, откуда он. "Вы недавно сюда приехали?", - обратился нардеп к Иванову. В ответ телеведущий сказал Качному, что приехал "потому что такие как нардеп сдали Украину".

Далее Александр Качный задал Иванову вопрос "из какого кабинета вы вышли перед эфиром?", очевидно подразумевая, что тот сотрудничает с властью.

Иванов в ответ на это заявил, что вышел из гримерки и добавил, что с Качным не о чем говорить, а затем завершил эфир.

В ходе беседы нардеп также сказал, что он психиатр по образованию, на что телеведущий сказал, "я не уверен, я думаю, что вы, скорее, пациент".

Уже после эфира журналист парламентского телеканала Рада Сергей Иванов обматерил депутата у себя в телеграм-канале. В мессенджере он опубликовал видео сообщение, где сказал следующее о нардепе: "...Это был очень напряженный эфир. Мне было сложно "вафлить" это существо, не используя те слова, на которые он заслуживает. Если он захочет прийти на "Исландию", то, я считаю, что разговор с ним (Качным - Ред.) будет начинаться с тех слов, на которые он заслуживает - типа "ну что ты, п@д@р@c, а?"

"Парламентская журналистика, которую мы заслужили. Похоже содержащийся на деньги налогоплательщиков канал Рада превращается в аналог каналов "Прямой" и "Эспрессо". Только в роли "гетьмана" там не Порошенко, а Зеленский", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы писали, что 21 декабря в эфире телеканала "Рада" на YouTube произошли массовые сбои трансляции. В связи с неполадками эфир с Ивановым резко переключили на выпуск новостей.

Также сообщали, что в первый же день работы обновленного телеканала "Рада" там взбунтовались журналисты из-за промо-ролика.