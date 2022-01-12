Депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал объединение ЕСВ, НДФЛ и военного сбора с постепенным уменьшением эффективной ставки с 37% до 25%.

Такой законопроект уже разработан и ожидает регистрации в парламенте.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Есть законопроект, который я разработал. Я хотел его зарегистрировать до Нового года, однако дискуссия со всей нашей командой несколько затянулась. Я не хочу подавать законопроект, который будет мертворожден. Хочется, чтобы мы консолидировались", - сказал депутат.

По его словам, основная идея состоит в объединении ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора в единый налог с уменьшением эффективной ставки.

Напомним, с 2022 года малый бизнес переходит на обязательные РРО, однако тотальная фискализация малого бизнеса со старта обрастает скандалами. Многие торговцы ищут лазейки, чтобы не устанавливать кассовые аппараты. К примеру, перестали принимать к оплате банковские карты.

Поэтому Верховная Рада может отстрочить штрафы за неприменение кассовых аппаратов до 1 февраля. По словам Гетманцева, такие изменения в законопроекте об использовании кассовых аппаратов возможны.

Как писала "Страна", в Украине также активно обсуждают тему закручивания налоговых гаек для простых граждан. Минфин намерен проверить доходы украинцев с 1995 года, а в прессе прошла информация о проверках доходов, полученных от независимой профессиональной деятельности (например, парикмахеров, работающих на дому), на неофициальной работе, из-за границы, от сдачи в аренду имущества, инвестиций, продажи продукции животноводства (на сумму от 50 минимальных зарплат) и даже подарков.

Впрочем, глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев эти слухи опроверг, назвав их фейком.