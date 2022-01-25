Утром во вторник, 25 января, под Верховной Радой, которая сегодня возвращается с каникул, с самого утра собрались ФОПы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Участники акции скандируют: "Голосуй 5866 или иди вон". Под Радой очень много полиции и Нацгвардии.

Отметим, законопроектом №5866, за который протестующие призывают проголосовать нардепы, отменяется обязательное введение кассовых аппаратов.

Ранее мы писали о том, что власти не настроены идти предпринимателям на уступки. Наоборот - они хотят и дальше закручивать гайки. Уже официально озвучена идея запретить юрлицам заключать договоры с ФОПами-физлицами (под предлогом борьбы со схемами минимизации зарплатных налогов). Кроме того, обсуждается идея обложить налогом самозанятых - от таксистов до предпринимателей.

"Страна" подробно рассказывала об этих и других идеях властей по борьбе с ФОПами.

Также мы сообщали о том, что во время прошлой акции протеста, которая прошла в Киеве 17 декабря, ФОПы не стали штурмовать Верховную Раду после провала законопроекта об отсрочке кассовых аппаратов.