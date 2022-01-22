"Слуги народа" хотят запретить украинским работодателям оформлять сотрудников ФОПами
В Украине хотят ограничить возможность оформления сотрудников ФОПами. По мнению правительства, такое ограничение должно остановить уклонения от уплаты налогов с зарплат украинцев.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью сайту "Обозреватель".
По его словам, при оформлении работника в штат, ему нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ + военный сбор, а как "ФОПа" - нужно отдавать 5% с зарплаты.
"Сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", – сказал Гетманцев.
После этого заявления он предложил следующие шаги:
- снизить эффективную ставку налогообложения,
- расширить возможности для декларирования,
- ввести семейное декларирования,
- ввести с польской моделью налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов гривень,
- ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов".
"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – добавил Гетманцев.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января 2022 года в Украине планировали начать штрафовать физических лиц предпринимателей за отсутствие РРО. Речь идет о ФЛП 2-4 группы, которые платят единый налог. Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.
Также мы сообщали о то, что тем украинским предпринимателям, которые будут отказывать клиентам в расчетах через терминал после того, как бизнес обязали пользоваться кассовыми аппаратами, грозят штрафы.