Тем украинским предпринимателям, которые будут отказывать клиентам в расчетах через терминал после того, как бизнес обязали пользоваться кассовыми аппаратами, грозят штрафы.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В Налоговой заявили, что граждане начали жаловаться на то, что продавцы заявляют о невозможности провести расчеты с помощью платежных карт и банковских терминалов.

В связи с этим, налоговики напомнили "об обязанности бизнеса обеспечить прием специальных платежных средств для расчетов, включая субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг в населенных пунктах с численностью жителей от 25 000 человек и которые в соответствии с законом используют РРО".

Предпринимателей ожидают следующие штрафы за отказ в расчете через терминал:

8500 гривен - применяют к субъектам хозяйствования;

34-85 грн налагаются на лиц, которые совершают расчетные операции, и от 85-170 грн – на должностных лиц.

Напомним, ранее "Страна" детально анализировала систему ввода РРО в Украине, а также рассказала, что изменится от появления закона о кассовых аппаратах.

Также мы писали, что с 1 января 2022 года в Украине начнут штрафовать физических лиц предпринимателей за отсутствие РРО. Речь идет о ФЛП 2-4 группы, которые платят единый налог. Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.