Протестующие с утра в пятницу, 17 декабря возле здания парламента ФОПы заявили, что после Нового года будут требовать от Верховной Рады рассмотрения законопроекта №6376.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

После того, как сегодня парламент в ходе внеочередного заседания не смог принять законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, часть ФОПов оставалась под стоять перед зданием Рады. Они общались с народными депутатами, которые их поддерживают.

В настоящее время митинг закончился, протестующие расходятся. Штурмовать парламент не стали.

В свою очередь, предприниматели призвали депутатов после 1 января вернуться к рассмотрению закона на пленарной неделе.

Отметим, что до сегодня Рада провела пленарное и внеочередное заседание, а после этого народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 25 января.

Согласно же законопроекту, с 1 января 2022 года кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех предпринимателей.

"То есть, норма об обязательных кассовых аппаратах к тому времени уже вступит в силу. И "откатать" ее уже вряд ли получится", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в прошлом году ФОПы организовали масштабный митинг ФОПов у здания Верховной Рады. Малый бизнес требовал еще тогда отмены ряда законов о расширении использования кассовых аппаратов и сужении категорий, имеющих право на упрощенку. Также предприниматели требовали прекратить проверки бизнеса и отмены ужесточенный на тот момент норм карантина без значительных компенсаций. На майдане Независимости около тысячи предпринимателей поставили палатки и несколько дней не расходились.

После провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов в прошлом году предприниматели пошли на прорыв в здание парламента.

Ранее "Страна" разбирались, какие изменения ожидают бизнес и рядовых украинцев жизнь с 2022 года.

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