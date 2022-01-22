В приложении "Дия" появилась новая услуга для украинских ФОПов, облегчающая подачу декларации
Мобильное приложение государственных услуг "Дия" запустило новую возможность для украинских предпринимателей. Теперь физические лица-предприниматели (ФОП) 1-3-й групп смогут подавать годовую декларацию без очередей.
Об этом 22 января сообщил Telegram-канал приложения "Дия".
"Теперь подать годовую декларацию - это несколько кликов в приложении "Дия", без очередей и бумаг", - говорится в записи.
Для подачи годовой декларации ФОПам 1-й и 2-й групп нужно следовать такому алгоритму:
- в приложении "Дия" выбрать опцию "Услуги";
- перейти в раздел "Налоги ФОП";
- открыть рубрику "Декларации";
- указать сумму полученного за год дохода и контактные данные;
- подождать, пока "Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе;
- после заполнения всех полей внимательно проверить внесенную информацию и убедиться в ее достоверности;
- подписать декларацию с помощью "Дия.Подпись".
Для подачи годовой декларации ФОПам 3-й группы необходимо:
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выбрать опцию "Услуги";
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перейти в "Налоги ФОП";
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открыть раздел "Декларации";
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указать доход только за 4-й квартал. Приложение само запросит налоговую декларацию за предыдущие девять месяцев и подтянет сумму задекларированного дохода за этот период. Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же как и данные о едином социальном взносе (ЕСВ);
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проверить и отредактировать все данные и суммы в декларации, а затем подписать ее с помощью "Дия.Подпись".
"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому следует проверить и исправить, если найдена ошибка", - советует Телеграм-канал разработчиков.
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