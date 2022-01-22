Мобильное приложение государственных услуг "Дия" запустило новую возможность для украинских предпринимателей. Теперь физические лица-предприниматели (ФОП) 1-3-й групп смогут подавать годовую декларацию без очередей.

Об этом 22 января сообщил Telegram-канал приложения "Дия".

"Теперь подать годовую декларацию - это несколько кликов в приложении "Дия", без очередей и бумаг", - говорится в записи.

Для подачи годовой декларации ФОПам 1-й и 2-й групп нужно следовать такому алгоритму:

в приложении "Дия" выбрать опцию "Услуги";

перейти в раздел "Налоги ФОП";

открыть рубрику "Декларации";

указать сумму полученного за год дохода и контактные данные;

подождать, пока "Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе;

после заполнения всех полей внимательно проверить внесенную информацию и убедиться в ее достоверности;

подписать декларацию с помощью "Дия.Подпись".

Для подачи годовой декларации ФОПам 3-й группы необходимо:

выбрать опцию "Услуги";

перейти в "Налоги ФОП";

открыть раздел "Декларации";

указать доход только за 4-й квартал. Приложение само запросит налоговую декларацию за предыдущие девять месяцев и подтянет сумму задекларированного дохода за этот период. Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же как и данные о едином социальном взносе (ЕСВ);

проверить и отредактировать все данные и суммы в декларации, а затем подписать ее с помощью "Дия.Подпись".

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому следует проверить и исправить, если найдена ошибка", - советует Телеграм-канал разработчиков.

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