Под Верховной Радой Украины протестующие ФОПы грозятся прорваться в парламент, если народные депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов №5866. Отметим, что парламент сегодня уже завершил свою работу.

"Идем к власти, если она не идет к народу", - скандирует один из участников.

Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей, которые пытаются прорваться к Верховной Раде. Все выходы и входы парламента закрыты.

Напомним, сегодня утром под Верховной Радой, которая сегодня возвращается с каникул, с самого утра собрались ФОПы. Участники акции скандировали: "Голосуй 5866 или иди вон". Законопроектом №5866, за который протестующие призывают проголосовать нардепов, отменяется обязательное введение кассовых аппаратов.

Позже ФОПы прошлись маршем по центру Киева. Участники акции направились к Офису президента, но там проход был закрыт после чего протестующие вернулись обратно к Верховной Раде.

Ранее мы писали о том, что власти не настроены идти предпринимателям на уступки. Наоборот - они хотят и дальше закручивать гайки. Уже официально озвучена идея запретить юрлицам заключать договоры с ФОПами-физлицами (под предлогом борьбы со схемами минимизации зарплатных налогов). Кроме того, обсуждается идея обложить налогом самозанятых - от таксистов до предпринимателей. "Страна" подробно рассказывала об этих и других идеях властей по борьбе с ФОПами.