Канада официально призвала семьи дипломатов, работающих в дипломатическом представительстве страны в Киеве, покинуть Украину в связи с возможным "вторжением России".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады во вторник, 25 января.

"Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующими действиями на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей", - говорится в заявлении МИД Канады.

В МИД Канады добавили, что посольство страны в Киеве и консульство в городе Львов останутся открытыми.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть регионы России, которые граничат с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Также мы писали, что Госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Украину, которой грозит вторжение России. Также посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.

О частичной эвакуации посольства США в Украине мы подробно рассказывали здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и эти планы для Украины были обновлены в связи с ростом напряженности.