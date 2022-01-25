Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в декабре встречалась с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Лондоне, посетит Украину уже на следующей неделе.

Об этом она сказала во время выступления в Палате общин британского парламента, пишет ТАСС.

"В декабре я принимала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Лондоне, я регулярно с ним общаюсь и осуществлю визит на Украину на следующей неделе", - заявила министр.

Кроме того, по ее словам, правительство Великобритании считает маловероятным, что в Украину направят британских военных для выполнения боевых задач.

Отметим, что тем временем 24 января Британия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной. По его мнению, предполагаемое вторжение России может начаться именно с наступления на украинскую столицу.

Также сообщалось, что заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что считает маловероятным отправление британских войск в Украину в случае российского вторжения. При этом он анонсировал применение широкого пакета экономических и финансовых санкций против РФ в таком случае.