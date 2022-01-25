Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предупреждением для Киева. По его словам, Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Джонсон заявил, что "на границах Украины находится 60 российских боевых групп", а "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, известен всем"

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех", — утверждает глава британского правительства.

Он также добавил, что предполагаемое вторжение России может начаться именно с наступления на украинскую столицу.

Напомним, уже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, что информация о мобильных военных лагерях России на границе с Украиной не соответствует действительности.

Между тем, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "нет такой ситуации, о которой сейчас все говорят", имея в виду слухи об угрозе вторжения России.

Вслед за секретарём СНБО Алексеем Даниловым министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Кроме этого, по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский записал видео, в котором также призвал не паниковать и заявил о возможном вторжении, что все под контролем.