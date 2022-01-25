Британский таблоид The Sun, ссылаясь на "аналитиков", написал о том, что российский президент Владимир "Путин почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя нападение на трехмиллионное население украинской столицы".

Также издание опубликовало новую "карту российского нападения".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "на границах Украины находится 60 российских боевых групп", а "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, известен всем", пишет The Sun.

"На спутниковых снимках видно, что вдоль границы выстроились тысячи солдат и военной техники. Путинское командование теперь ждет резких зимних похолоданий, чтобы заморозить землю и позволить танкам начать наступление, поскольку прошлой ночью температура по всей Украине упала до -8°C", - прогнозирует The Sun, сверяясь с прогнозом погоды.

Напомним, Россия неоднократно заявляла об отсутствии планов нападать на Украину.

Также мы писали о том, что не видят признаков подготовки к войне и украинские власти.