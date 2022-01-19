Россия не собирается нападать на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Рябков обратился к Западу с требованием "прекратить накачку" Украины оружием.

"Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу", - сказал он.

Рябков призвал США заняться "конкретными делами" по принуждению Киева к выполнению минских соглашений

Ситуацию в сфере европейской безопасности Рябков назвал "критической". И обвинил в сложившемся положении дел Запад.

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал Рябков.

Напомним, в Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Ранее "Страна" писала о том, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину.