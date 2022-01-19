В МИД РФ заявили об отсутствии планов нападать на Украину
Россия не собирается нападать на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
При этом Рябков обратился к Западу с требованием "прекратить накачку" Украины оружием.
"Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу", - сказал он.
Рябков призвал США заняться "конкретными делами" по принуждению Киева к выполнению минских соглашений
Ситуацию в сфере европейской безопасности Рябков назвал "критической". И обвинил в сложившемся положении дел Запад.
"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал Рябков.
Напомним, в Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.
Ранее "Страна" писала о том, почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину.