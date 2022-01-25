"Такой угрозы не существует". Вслед за секретарём СНБО "вторжение Путина" отменил министр обороны Украины
Вслед за секретарём СНБО Алексеем Даниловым министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".
Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе, заявив, что подтверждений для такого сценария нет.
"На сегодняшний день фактаж, который мы и разведки стран-партнеров наблюдаем, приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года. По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление. Такой угрозы не существует", - сказал он.
В кулуарах Рады Резников еще раз подтвердил, что на сегодняшний день оснований полагать, что случится отрытое вторжение России через границы Украины, нет.
"Война началась в 2014 году и мало СМИ в дружных с нами странах, ежедневно освещали то, что происходит у нас с вами. Мы это знали и освещали каждый день. И украинцы знают, что война продолжается с 2014 года. А почему-то осенью 2021 года начали выть, что война может начаться. Ещё раз повторяю, власть России осуществила акт агрессии против Украины, нарушив международные границы", - сообщил он журналистам.
Также он ответил на вопрос, почему тогда в мире активно обсуждают информацию о вторжении.
"Фактаж абсолютно совпадает, но оценка этого фактажа разная. Мы с вами живем в состоянии этой войны восьмой год. Для них, к моему удивлению, это оказалось новостью. Поэтому, конечно сегодня мир питается этой угрозой. Но для нас в этом есть позитив. Наконец-то, с каждой площадки, говорим о том, на что мир давно должен был отреагировать", - считает Резников.
Напомним, вчера состоялось первое в этом году заседание СНБО. На нем секретарь Данилов заявил, что "нет такой ситуации, о которой сейчас все говорят", имея в виду слухи об угрозе вторжения России.
По итогам СНБО Владимир Зеленский записал видео. Он также призвал не паниковать и заявил о возможном вторжении, что все под контролем.