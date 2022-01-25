Вслед за секретарём СНБО Алексеем Даниловым министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе, заявив, что подтверждений для такого сценария нет.

"На сегодняшний день фактаж, который мы и разведки стран-партнеров наблюдаем, приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года. По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление. Такой угрозы не существует", - сказал он.

В кулуарах Рады Резников еще раз подтвердил, что на сегодняшний день оснований полагать, что случится отрытое вторжение России через границы Украины, нет.

"Война началась в 2014 году и мало СМИ в дружных с нами странах, ежедневно освещали то, что происходит у нас с вами. Мы это знали и освещали каждый день. И украинцы знают, что война продолжается с 2014 года. А почему-то осенью 2021 года начали выть, что война может начаться. Ещё раз повторяю, власть России осуществила акт агрессии против Украины, нарушив международные границы", - сообщил он журналистам.

Также он ответил на вопрос, почему тогда в мире активно обсуждают информацию о вторжении.

"Фактаж абсолютно совпадает, но оценка этого фактажа разная. Мы с вами живем в состоянии этой войны восьмой год. Для них, к моему удивлению, это оказалось новостью. Поэтому, конечно сегодня мир питается этой угрозой. Но для нас в этом есть позитив. Наконец-то, с каждой площадки, говорим о том, на что мир давно должен был отреагировать", - считает Резников.

Напомним, вчера состоялось первое в этом году заседание СНБО. На нем секретарь Данилов заявил, что "нет такой ситуации, о которой сейчас все говорят", имея в виду слухи об угрозе вторжения России.

По итогам СНБО Владимир Зеленский записал видео. Он также призвал не паниковать и заявил о возможном вторжении, что все под контролем.