Эвакуация из Киева: почему разошлись США и ЕС

Кампания пропаганды "российского вторжения в Украину" вышла на новый уровень. Если до сих пор речь шла о создании с помощью СМИ виртуальной реальности, в которой армия агрессора стоит на украинской границе и вот-вот вторгнется (но каждый раз почему-то не вторгается), то вчера эта виртуальная реальность начала вторжение в реальный мир: Соединенные Штаты объявили об эвакуации своих дипломатических миссий. Для дипломатов – добровольной, для членов семей – обязательной.

Все это вполне укладывается в схему плана устрашения Украины войной, который реализуется уже несколько месяцев. Правда, в ней регулярно происходят сбои, потому что Вашингтон никак не убедит своих партнеров действовать синхронно.

Вот и в этот раз Великобритания и Австралия послушно последовали примеру своего союзника по антикитайскому блоку, а министры Евросоюза на своем совещании пришли к выводу, что для эвакуации персонала посольств нет никаких "даже минимальных" оснований. Понятно, что подобный разлад вносит существенный диссонанс в рисуемую Белым домом картину.

Однако, если у политиков нервы покрепче, то финансисты, как известно, любят полную тишину и не любят никаких кипишей. Поэтому вчерашнее заявление об эвакуации американского посольства привело к тому, что гривна на межбанковском рынке в очередной раз рухнула.

28,63 – таково дно украинской валюты, достигнутое вчера. Для наличного рынка оно означает, что продаваться доллар будет уже по цене под 29 гривен. А что будет дальше, можно только предполагать. Как мы знаем еще из опыта 2015 года, дно украинской валюты находится очень глубоко.

СНБО против Америки

Украинская власть по итогам последних событий собрала первое в своей истории антиамериканское заседание СНБО. Формально в повестке дня Штаты, конечно, не упоминались, но все заявления членов Совбеза после заседания сводились к попыткам противостоять американской пропаганде и таким образом остановить панику – как среди населения, так и на финансовых рынках.

В этот раз основных спикеров от СНБО было два – Денис Шмыгаль и, как обычно, Алексей Данилов. Секретарь СНБО, вероятно, в этот раз торжествовал: еще недавно он в одиночку заявлял о том, что нет никакой угрозы вторжения и что западные СМИ "непонятно зачем" раздувают истерию, – а теперь подобное заявление делается уже от имени всей власти. Понятно, Данилов не мог сказать всей правды, но все же намекнул, что паника "разжигается в СМИ не только страны-агрессора, но и других стран". Что на самом деле означает акцент именно на "других странах", в первую очередь – на США (потому что "страна-агрессор" как раз отрицает, что намерена напасть на Украину).

Синхронно с секретарем СНБО премьер заявил, что на межбанке с гривной ничего необычного не происходит и что все, кто говорит об угрозе украинской экономике, – дезинформаторы.

В общем, в информационной войне, которую вчера развернули англосаксонский блок и Евросоюз, официальный Киев занял позицию последнего: нет никаких оснований для эвакуации посольств и вообще для панических настроений.

С точки зрения попыток спасти стабильность украинской экономики, остановить падение гривны и успокоить населения этот выбор Банковой, безусловно, правилен. Однако он является лишь тактическим маневром в ситуации, где нужно сделать стратегический выбор.

Для Штатов нет никаких проблем в том, чтобы продолжать нагнетание ситуации вокруг Украины до бесконечности, запугивая инвесторов и обваливая гривну. И Банковая в конечном итоге ничего с этим сделать не может – она даже не может сказать правду о том, что происходит и почему, а потому неизбежно будет в проигрыше. Тем более что у Штатов в руках – основные информационные рычаги мирового масштаба.

А значит, нужно не отбиваться от последствий, а решать вопрос о том, чего на самом деле добивается Вашингтон. И если речь идет о (как говорят в дипломатических кулуарах) выполнении Минских соглашений, то нужно либо выполнять их, либо уходить в отставку. Потому что в нынешнем состоянии постоянной паники Украина долго не протянет.

Реинкарнация "Карибского кризиса": Москва достает кубинскую карту

Во всемирной кампании по нагнетанию ситуации теперь уже успешно участвует и Россия. Правда, она выбрала для себя другое направление: в отличие от Вашингтона, Москва обрабатывает не украинское, а американское общество.

Еще пару недель назад от второстепенного чиновника российского МИДа прозвучала размытая идея о том, что РФ может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле. Идею резво подхватили западные СМИ, создавая виртуальное напоминание о Карибском кризисе 1962 года – самом неприятном для американцев событии за всю историю после 1941 года.

Кремль ничего подтверждать или опровергать не стал. Вместо этого Владимир Путин "просто" провел телефонные разговоры с президентами Венесуэлы, Никарагуа, а вчера – и Кубы. В официальных релизах – лишь туманное упоминание о "стратегическом партнерстве", которое можно трактовать как угодно. Но понятно, что американские СМИ дадут единственно возможную трактовку – о ракетах. И вновь вспомнят 1962 год.

Ухудшится ли после этого имидж Москвы в Штатах? Да, и в Кремле это прекрасно понимают. Но понимают и другое: американцы ни за что не захотят повторения страха своих родителей 60-летней давности, а потому общественные настроения будут склоняться к новой договоренности "а-ля Кеннеди – Хрущев". И даже самые проукраински настроенные конгрессмены будут вынуждены это учитывать, потому что на носу промежуточные выборы.

Новая власть в ПАСЕ: сторонник России и представитель "ОПЗЖ"

Парламентская ассамблея Совета Европы тем временем продолжает дрейфовать в сторону примирения с Россией. Вчера был избран ее новый президент – лидер группы социалистов в ПАСЕ, нидерландец Тини Кокс.

Еще до избрания Кокса делегат от "Евросолидарности" в Ассамблее Алексей Гончаренко назвал его "пророссийским политиком". Впрочем, это явно мнение не одного Гончаренко – поскольку большинство украинской делегации в качестве альтернативы Коксу попыталось выставить представительницу "Слуги народа" Марию Мезенцеву. Последняя выборы проиграла, хотя и набрала 80 голосов – против 164 у лидера социалистов.

Но то, что стало поражением для представительницы украинской власти, стало победой для представительницы украинской оппозиции: после повышения Кокса в группе социалистов произошли передвижки, и ее вице-президентом избрали депутата от "ОПЗЖ" Юлию Лёвочкину.

Очевидно, что в нынешнем созыве Ассамблеи уже и речи не может быть об исключении российской делегации – скорее речь пойдет об ужесточении позиции в отношении украинской власти, тем более грехов за ней водится немало - от закона о люстрации до санкций против СМИ.

Но дело не только в самой ПАСЕ: Ассамблея является лакмусовой бумагой европейских настроений, и эти настроения складываются явно не в пользу нынешнего политического курса Украины. Что не может не сказаться на стране в целом.

"Команда Разумкова": кадровый резерв для экс-спикера

Вчера КМИС опубликовал результаты социологии, согласно которым две трети украинцев не ходят участия Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Если добавить к этому тот факт, что антирейтинг Петра Порошенко остается стабильно заоблачным, то складывается весьма неприятная ситуация, когда лидерами президентской гонки являются два политика, против которых выступает большинство страны. И второй тур "Зеленский – Порошенко" для двух третей избирателей стал бы катастрофой.

Поэтому вполне понятно, что на политическом поле страны продолжается поиск альтернатив, и главной из них на данный момент называют экс-спикера Дмитрия Разумкова, который вчера презентовал всеукраинскую организацию "Команда Разумкова".

Речь все еще не идет о политической партии, хотя известно, что под бренд бывшего главы Верховной Рады уже приобретена одна из старых партий, которую осталось переименовать. Политтехнологи экс-спикера явно боятся фальстарта и потому проводят пока лишь "подготовительные работы".

Но значение и новой созданной организации не так уж мало: по сути, именно она уже через полтора года станет кадровой кузницей для партии перед парламентскими выборами, а ее региональные организации станут областными штабами.