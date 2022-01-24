Президентом ПАСЕ избран поддерживающий Россию лидер объединения левых Кокс. Ему проиграла "слуга" Мезенцева
Новым президентом ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс, набрав 164 голоса. Его единственным соперником на этих выборах была глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, набравшая в два раза меньше голосов, чем Кокс.
Результаты голосования были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, а пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы в Twitter поздравила Тини Кокса в новой должностью.
За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи, а за Марию Мезенцеву - 80.
Теперь Тини Кокс возглавит Парламентскую ассамблею Совета Европы на ближайший год.
Напомним, ранее мы писали о том, что член украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко предполагал, что именно Кокс возглавит ПАСЕ.
Тогда же Гончаренко обозначил Кокса как "пророссийского политика", который "очень активно поддерживает Россию". Напомним, в июне 2016 года Кокс поддерживал возвращение российской делегации в ПАСЕ.