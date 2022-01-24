Новым президентом ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс, набрав 164 голоса. Его единственным соперником на этих выборах была глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, набравшая в два раза меньше голосов, чем Кокс.

Результаты голосования были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, а пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы в Twitter поздравила Тини Кокса в новой должностью.

За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи, а за Марию Мезенцеву - 80.

Теперь Тини Кокс возглавит Парламентскую ассамблею Совета Европы на ближайший год.

Напомним, ранее мы писали о том, что член украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко предполагал, что именно Кокс возглавит ПАСЕ.

Тогда же Гончаренко обозначил Кокса как "пророссийского политика", который "очень активно поддерживает Россию". Напомним, в июне 2016 года Кокс поддерживал возвращение российской делегации в ПАСЕ.