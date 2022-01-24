В понедельник, 24 января, состоялось первое в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

После заседания слово на брифинге СНБО взял премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что угроз экономике нет, а те, кто говорят обратное - дезинформаторы.

Шмыгаль заявил, что курс доллара, которые сегодня растет и уже перешагнул отметку в 28,6 гривен, находится "в рамках макроэкономической стабильности".

Основная мысль Шмыгаля - с экономикой все прекрасно, и тоже нет причин для паники.

"То есть, сегодняшний СНБО собрался для того, чтобы прописать украинцам "успокоительное" и "прикрутить" панику, связанную с военными слухами", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что курс гривни обрушился на фоне слухов о "вторжении Путина". Доллар раскупали иностранцы, которые выводят капиталы из Украины на фоне нагнетаемых на Западе слухов о вторжении России в Украину, усиленных заявлениями Государственного департамента об эвакуации части персонала посольства в Украине и их семей.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания коснулся темы "вторжения" России и продолжил настаивать на своей давней мысли, что не нужно нагнетать панику.